На трассе Екатеринбург — Тюмень на три дня введут реверсивное движение

В Свердловской области на дороге Екатеринбург — Тюмень три дня подряд будут вводить реверсивное движение, сообщили в Уралуправтодоре. Это связано с проведением дорожных работ.

Из-за строительства и реконструкции дороги реверсивное движение будет введено на обходе поселка Белоярский км 14+500 - км 15+100 (путепровод) в следующие периоды:

28 января с 10:30 до 11:00;

29 января с 09:30 до 10:00;

29 января с 10:30 до 11:00;

30 января с 09:30 до 10:00;

30 января с 10:30 до 11:00.

«Возможный путь объезда в направлении города Заречный будет осуществляться по автомобильной дороге Р-351 Екатеринбург — Тюмень со съездом на км 50»,— сказано в сообщении.

Ирина Пичурина