На трассе Екатеринбург — Тюмень на три дня введут реверсивное движение
В Свердловской области на дороге Екатеринбург — Тюмень три дня подряд будут вводить реверсивное движение, сообщили в Уралуправтодоре. Это связано с проведением дорожных работ.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Из-за строительства и реконструкции дороги реверсивное движение будет введено на обходе поселка Белоярский км 14+500 - км 15+100 (путепровод) в следующие периоды:
- 28 января с 10:30 до 11:00;
- 29 января с 09:30 до 10:00;
- 29 января с 10:30 до 11:00;
- 30 января с 09:30 до 10:00;
- 30 января с 10:30 до 11:00.
«Возможный путь объезда в направлении города Заречный будет осуществляться по автомобильной дороге Р-351 Екатеринбург — Тюмень со съездом на км 50»,— сказано в сообщении.