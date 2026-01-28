Власти Узбекистана выразили озабоченность жесткостью проверок мигрантов в РФ

Министр иностранных дел Узбекистана Олимжон Абдуллаев встретился с послом РФ в республике Алексеем Ерховым. Стороны обсудили вопросы защиты прав работающих в России граждан Узбекистана, сообщается на сайте МИД Узбекистана.

Узбекская сторона подчеркнула важность «недопущения любых форм ущемления прав и человеческого достоинства граждан Республики Узбекистан, включая как законопослушных лиц, так и граждан, допустивших нарушения миграционного законодательства» во время проведения миграционных проверок и рейдов.

По оценкам МИД Узбекистана, стороны подтвердили стремление к прагматичному и уважительному диалогу для упорядочения миграционных процессов. Также участники встречи сошлись на необходимости регулярных консульских консультаций и двусторонних встреч.

С узбекской стороны в обсуждении также приняли участие генконсулы в регионах РФ, с российской — руководство консульского отдела дипломатического представительства, ответственные сотрудники по миграционным вопросам, а также представители правоохранительных органов.

Эрнест Филипповский