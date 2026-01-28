Амурчанина оштрафовали на 350 тыс. руб. за донаты запрещенному иноагенту ФБК

В Приамурье осудили местного жителя, который в 2021 году перечислял деньги на деятельность Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; объявлен иноагентом, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ). Его оштрафовали на 350 тыс. руб. за нарушение статьи УК о финансировании экстремистской деятельности.

Пресс-служба судов Амурской области поделилась фабулой уголовного дела. Мужчине в 2021 году на электронную почту пришло письмо от представителей организации с просьбой оказать финансовую помощь. В сообщении была ссылка на сайт, на котором подсудимый ввел реквизиты своей карты и подключил функцию ежемесячного списания 1 тыс. руб. на банковский счет ФБК (объявлен иноагентом, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ). После этого на счет организации поступило четыре перевода от подсудимого.

Действия амурчанина посчитали угрозой основам конституционного строя и безопасности РФ. Суд признал его виновным в совершении преступления и с учетом смягчающих обстоятельств оштрафовал его. По ч. 1 ст. 282.3 УК РФ амурчанину грозило лишение свободы на срок до восьми лет.

Анна Яшина, Благовещенск