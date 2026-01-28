Власти Тюменской области повысили контроль за выделением леса жителям

В Тюменской области введены изменения в порядок выдачи древесины гражданам для личных нужд, сообщили в региональном департаменте лесного комплекса. Целью нововведений стало обеспечение того, чтобы лесные ресурсы получали только те, кто действительно в них нуждается, а не для дальнейшей перепродажи или использования в «серых» схемах.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Теперь заявления, находящиеся в очереди более года, будут подвергаться дополнительной проверке. Если выяснится, что заявитель больше не имеет права на получение древесины — например, из-за продажи земельного участка или дома — его заявка исключается из списка.

Такой подход позволит сократить время ожидания для добросовестных граждан и снизить риски незаконного оборота древесины. «Эти изменения — не про ужесточение, а про порядок и справедливость. Лес — ограниченный ресурс, и наша задача — использовать его рационально и по назначению»,— сказано в сообщении.

Ирина Пичурина