В Карабаше 39 квартир остаются без тепла после коммунальной аварии

После коммунальной аварии, случившейся 21 января, без отопления и горячей воды остаются 39 квартир в четырех домах на 22:00 27 января. Там живут 65 человек, детей нет, следует из оперативной сводки ГУ МЧС России по Челябинской области.

В пункты временного пребывания граждане из этих квартир не обращались. В мобильных пунктах обогрева от «РМК Поиск» за сутки 40 человек получили горячее питание, с открытия — 292 человека.

На месте работает группировка из 309 специалистов и 63 единиц техники. Ночью они продолжали восстанавливать отопление.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, авария произошла утром 21 января. Во время запуска отопления прорвало трубопровод. Без тепла и горячей воды в морозы остались около 3 тыс. жителей 31 многоквартирного дома, а также школа, детский сад и другие социальные объекты.

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовные дела о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Виталина Ярховска