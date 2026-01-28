Верховный суд РФ истребовал дело о взыскании средств с издателя пермского СМИ
Верховный суд РФ истребовал дело по иску прокуратуры Пермского края к ООО «Центр деловой информации», которое издает газету Business Class. Как следует из картотеки арбитражного суда, соответствующее письмо было направлено 23 января 2026 года.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
11 марта 2025 года арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск прокуратуры края и обязал ООО вернуть в бюджет 31,3 млн руб. и выплатить 5 млн руб. процентов за два контракта с Пермской городской думой, которые, по версии надзорного органа, были заключены в условиях конфликта интересов. В частности, руководитель пресс-службы и контрактный поверенный думы Константин Шестаков является гражданским мужем учредителя «Центра деловой информации». Позже решение суда оставили в силе апелляционная и кассационные инстанции.
В августе текущего года ООО «Центр деловой информации» обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). Общая сумма задолженности, по состоянию на дату подачи заявления, составила 37 млн руб. Рассмотрев материалы дела, суд принял заявление к производству.