Верховный суд РФ истребовал дело о взыскании средств с издателя пермского СМИ

Верховный суд РФ истребовал дело по иску прокуратуры Пермского края к ООО «Центр деловой информации», которое издает газету Business Class. Как следует из картотеки арбитражного суда, соответствующее письмо было направлено 23 января 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

11 марта 2025 года арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск прокуратуры края и обязал ООО вернуть в бюджет 31,3 млн руб. и выплатить 5 млн руб. процентов за два контракта с Пермской городской думой, которые, по версии надзорного органа, были заключены в условиях конфликта интересов. В частности, руководитель пресс-службы и контрактный поверенный думы Константин Шестаков является гражданским мужем учредителя «Центра деловой информации». Позже решение суда оставили в силе апелляционная и кассационные инстанции.

В августе текущего года ООО «Центр деловой информации» обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). Общая сумма задолженности, по состоянию на дату подачи заявления, составила 37 млн руб. Рассмотрев материалы дела, суд принял заявление к производству.