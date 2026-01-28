Глава МИД Польши обвинил Илона Маска в помощи России из-за Starlink

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил миллиардера Илона Маска в содействии России и участии в «военных преступлениях». Об этом он написал на своей странице в X.

Причиной стало сообщение американского Института изучения войны (ISW), в котором утверждается, что российская армия использует спутниковую систему интернет-связи Starlink, разработанную Маском, для управления беспилотниками, наносящими удары по территории Украины.

В своем обращении к Маску господин Сикорский написал: «Эй, крутой парень Маск, почему бы тебе не остановить россиян от использования Starlink для наведения ударов по украинским городам. Заработок на военных преступлениях может серьезно ударить по твоему бренду».

Илон Маск в ответ оскорбил политика и заявил, что глава МИД Польши «даже не представляет, что Starlink — основа коммуникаций украинских военных».