Летевшие в Барнаул самолеты сели в Новосибирске из-за погодных условий

Три самолета, летевшие в Барнаул, приземлились на запасной аэродром в Новосибирске из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает минтранс Алтайского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ведомства, речь идет о двух рейсах из Москвы (S7 и «Аэрофлот») и одного из Санкт-Петербурга (Nordwest). Также задерживается прибытие в Барнаул двух самолетов из Екатеринбурга (Red Wings) и Новосибирска (S7).

Согласно информации Западно-Сибирского УГМС, 28 января на территории Алтайского края ожидается похолодание до -18 градусов. Будет преимущественно без осадков, на юго-востоке региона возможен снег.

Александра Стрелкова