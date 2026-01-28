Экс-начальник капстроительства округа Кузбасса осужден за превышение полномочий

Мариинский горсуд вынес приговор в отношении бывшего начальника управления капитального строительства администрации Мариинского муниципального округа Кузбасса Дмитрия Бесунова. Его признали виновным в превышении должностных полномочий ч. 3 ст. 286 УК РФ и назначили три года лишения свободы условно с запретом занимать должности в органах местного самоуправления на аналогичный срок, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в ноябре 2022 года фигурант дела от имени муниципального образования заключил контракт с ООО «Алгоритм» на строительство Центра культурного развития общей стоимостью 162 млн руб. «В отсутствие необходимого разрешения он допустил указанную организацию к производству работ на объекте»,— говорится в сообщении ведомства.

После этого чиновник, считают правоохранители, издал приказ о выдаче разрешения на строительство и распорядился перечислить компании аванс, размер которого впоследствии увеличил с 26,84 % до 50%. Кроме того, он подписывал справки о стоимости выполненных работ, не проверяя обоснованность расходования средств.

Ущерб бюджету составил 84 млн руб., сообщили в СУ СКР региона. Кроме того, уточнили в ведомстве, в предусмотренный контрактом срок, до 31 августа 2024 года, «Алгоритм» завершил строительство объекта только на 17%.

Уголовное дело в отношении генерального директора и его заместителя находится на рассмотрении в суде.

Александра Стрелкова