Волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли «Белогорье» в трех партиях

Новосибирский «Локомотив» выиграл гостевой матч регулярного первенства мужской российской волейбольной Суперлиги у «Белогорья». Игра 21-го тура прошла в Туле, где принимает гостей белгородский клуб.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Самым упорным оказался первый сет. Выиграв его, новосибирцы в дальнейшем довели матч до победы со счетом 3:0 (30:28, 25:22, 25:20). Лучшим по числу набранных очков (20) в их составе стал Илья Казаченков.

«В первой партии ошибались много на подаче, и у них много получалось. При этом они сами много не подавали. В концовке мы добавили на подаче, и, так скажем, наш ключ нашелся»,— приводится комментарий капитана «Локомотива» Ильяса Куркаева на сайте Всероссийской федерации волейбола.

Другие сибирские клубы Суперлиги провели свои гостевые матчи 21-го тура с разным успехом. Красноярский «Енисей» уступил со счетом 0:3 санкт-петербургскому «Зениту», а кемеровский «Кузбасс» одолел нижегородский «Горький» — 3:2.

Валерий Лавский