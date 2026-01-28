Депутат Нилов: в России проиндексируют выплаты инвалидам и ветеранам с 1 февраля

С 1 февраля 2026 года в России будет проведена плановая индексация социальных выплат для инвалидов, ветеранов боевых действий и участников Великой Отечественной войны. Об этом глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил «РИА Новости».

По его словам, ежемесячная выплата инвалидам первой группы составит 6157 руб. Выплаты инвалидам войны и участникам ВОВ, ставшим инвалидами, увеличатся до 8794 руб. Помимо этого, будут проиндексированы выплаты ветеранам боевых действий до 4839 рублей, участникам Великой Отечественной — до 6596 руб. Повышение коснется всех категорий получателей, включая детей-инвалидов.

Господин Нилов уточнил, что перерасчет будет произведен автоматически, без необходимости подачи дополнительных заявлений со стороны граждан. Индексация социальных выплат рассматривается как важный элемент государственной политики, направленной на поддержку социально уязвимых групп населения и повышение их уровня жизни, подчеркнул депутат.