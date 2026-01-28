Незаконные майнеры нанесли ущерб «Россети Новосибирск» на сумму более 28 миллионов рублей

За 2025 год специалисты системообразующей территориальной сетевой организации Новосибирской области выявили и пресекли незаконную деятельность девяти майнинговых ферм, осуществлявших неучтенное потребление электроэнергии. Общий объем хищения энергоресурса криптофермами превысил 4 млн кВт*ч на сумму 28 млн рублей.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

В рамках межведомственного взаимодействия энергетики совместно с правоохранительными органами неоднократно проводили рейды в самых разных локациях, по результатам которых выявляли незаконные майнинговые фермы. Например, один из нарушителей оборудовал устройствами для майнинга контейнер на территории авторазбора по ул. Гусинобродское шоссе. Другой предприимчивый майнер разместил оборудование в бесхозном здании на ул. Б. Богаткова.

В рамках следственных мероприятий за прошлый год изъято несколько десятков единиц оборудования для майнинга. По фактам незаконного потребления электроэнергии специалисты «Россети Новосибирск» подали заявления в полицию, по части из них возбуждены уголовные дела и даже вынесены приговоры суда.

Один из самых масштабных фактов был зафиксирован весной 2025 года. В Ленинском районе злостный нарушитель, которого ранее уже несколько раз ловили на незаконном подключении к электросетям майнингового оборудования, организовал очередную ферму на самовольно захваченном участке земли, где также промышлял продажей строительных расходных материалов. По расчетам энергетиков, объем незаконного потребления электроэнергии превысил 728 тысяч кВт*ч на общую сумму 4,7 млн рублей. В настоящее время в отношении владельца майнинг-фермы вынесено решение суда о полном возмещении ущерба сетевой организации, которое вступает в силу в конце января 2026 года.

В компании «Россети Новосибирск» продолжат комплексную работу по выявлению и пресечению незаконной деятельности майнеров, включая гражданско-правовые, административные и уголовные меры.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области.

АО «РЭС»