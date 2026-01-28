Франция запретит чиновникам использовать Zoom и другие американские платформы

Франция в ближайшие дни запретит государственным служащим использовать американские платформы для видеоконференций, включая Google Meet, Zoom и Teams. Об этом сообщило Politico, ссылаясь на представителя французских властей.

Канцелярия премьер-министра подготовила уведомление, обязывающее государственных служащих использовать Visio — программу для видеоконференций, разработанную Межведомственным управлением цифровых технологий Франции. Ведомство будет контролировать соблюдение перехода и в ближайшие месяцы может заблокировать трафик других видеосервисов через государственную интернет-сеть.

Издание отмечает, что решение отказаться от американских платформ будет принято во время растущей обеспокоенности в Европе глубокой зависимостью от американских компаний. Прошлым летом Франция уже обязала чиновников отказаться от WhatsApp и Telegram и использовать вместо них Tchap — сервис обмена мгновенными сообщениями, разработанный исключительно для госслужащих.