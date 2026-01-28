В Хабаровске телеведущий и полицейский осуждены за взятку

Суд в Хабаровске вынес приговор сотруднику полиции и ведущему одного из местных телеканалов, сообщает Следственное управление СКР по Хабаровскому краю. Бывший начальник отдела транспортной полиции признан виновным в покушении на мошенничество группой в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и осужден к четырем годам колонии общего режима. Телеведущий за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) приговорен к штрафу в 2 млн руб.

В ходе разбирательства установлено, что в декабре 2024 года к сотруднику одного из региональных телеканалов обратился знакомый с просьбой посодействовать в прекращении в отношении него уголовного преследования. Журналист обратился к знакомому действующему сотруднику полиции на транспорте. Тот узнал обстоятельства дела и решил поживиться за счет фигуранта, при этом никак повлиять на ход расследования он не мог.

Полицейский попросил 2 млн руб., пообещав передать их тем, от кого зависит решение по уголовному делу. Журналист получил от фигуранта дела сумму, но был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при передаче денег полицейскому.

Помимо срока, бывшему полицейскому на два года запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также выполнением организационно-распорядительных полномочий в госорганах. Приговор в законную силу еще не вступил, и может быть обжалован.

Эрнест Филипповский, Хабаровск