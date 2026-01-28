Беспилотники повредили четыре частных дома в Краснодарском крае

В Северском районе Краснодарского края были повреждены четыре частных жилых дома при налете БПЛА, сообщили в региональном оперативном штабе.

В селе Свободный под ударом оказались два дома. Там оказались выбиты стекла в окнах. В станице Северской также задело два дома: в одном из них повреждены кровля, потолок и пол, в другом были разбиты окна. Во всех случаях пострадавших нет.

На местах происшествий работают оперативные и специальные службы, добавили в оперштабе.