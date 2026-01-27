Завершена подготовка проекта стратегии развития Ульяновской области до 2036 года

Аналитический центр при правительстве РФ завершил разработку проекта стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2036 года, сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сейчас, сообщает пресс-служба, федеральные эксперты готовят план по реализации стратегии по основным направлениям развития.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», задачу разработать новую стратегию социально-экономического развития Ульяновской области поставил перед региональным министерством экономического развития губернатор региона Алексей Русских в марте 2024 года, отметив, что действующая стратегия развития региона до 2030 года «вступила в силу летом 2015 года, а с тех пор мир очень сильно изменился».

Разработка долгосрочной стратегии социально-экономического развития региона является обязательной, согласно Федеральному закону «О стратегическом планировании в РФ» № 172-ФЗ (от 28.06.2014), «в целях определения приоритетов, целей и задач социально-экономического развития субъекта РФ, согласованных с приоритетами и целями развития Российской Федерации».

Подготовка документа велась совместно с АНО «Аналитический центр при правительстве РФ» (АЦ). Соглашению о сотрудничестве было подписано губернатором на ПМЭФ-2024 с руководителем центра Константином Калининым (эксперты центра также работают над проектами стратегии развития и ряда других регионов, к примеру, Астраханской и Воронежской областей, ДФО).

В октябре АЦ сообщал, что его эксперты завершают работу над новой стратегией развития Ульяновской области. Как отмечали в АЦ, «безусловным приоритетом стратегии является достижение на ее территории национальных целей, обозначенных президентом России». Приоритетными целями развития региона в стратегии обозначены рост рождаемости, дальнейшее сокращение бедности и сохранение темпов роста промышленности и экономики на уровне выше среднероссийских. Базовыми остаются отрасли авиа-, автомобиле- и приборостроения. Обсуждаются новые проекты: это использование новых технологий повышения урожайности и углубление степени переработки продукции в агропромышленном комплексе, создание логистического хаба, строительство новых медицинских учреждений, а также открытие образовательных кампусов гражданского и военного направлений.

В облправительстве отмечают, что среди целевых показателей до 2036 года – обеспечение стабильного ежегодного прироста валового регионального продукта не менее 3%. Драйвером этой динамики должна стать обновленная промышленность региона с высокими показателями роботизации, производительности труда и заработных плат. При этом ставятся также и задачи по диверсификации экономики области за счет активного привлечения инвестиций и роста компаний малого и среднего бизнеса.

В правительстве области отмечают, что «проект стратегии прошел общественное обсуждение и одобрение в отраслевых экспертных сообществах» (экспертное обсуждение состоялось в конце декабря, когда проходили общественные обсуждения проекта, неизвестно, документ в открытом доступе найти не удалось).

Завершение работы над стратегией и планом ее реализации намечено на середину 2026 года.

Сергей Титов, Ульяновск