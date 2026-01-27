В Санкт-Петербурге пересмотрят «неудачные формулировки» к урокам о блокаде

В Санкт-Петербурге пересмотрят методические рекомендации к школьным урокам о блокаде Ленинграда, на которые обратили внимание петербуржцы и педагогическое сообщество. Об этом сообщил комитет по образованию города, пишет «Фонтанка». Формулировки из методичек в комитете назвали крайне неудачными.

В методичках педагогам рекомендуется избегать эмоциональных манипуляций, не принуждать детей и подростков испытывать определенные чувства и не заставлять детей отождествлять себя с жителями и защитниками блокадного Ленинграда. Также в методичке призывают избегать обобщений — «все немцы — преступники», «все блокадники — герои».

«Все методические материалы должны быть пересмотрены и отредактированы»,— сообщили в комитете. По данным ведомства, пособие было разработано несколько лет назад в Академии постдипломного образования (АППО) на основе сборника методических статей «Как говорить с детьми о блокаде и обороне Ленинграда».

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Ежегодно во всех школах России проходит урок, посвященный снятию блокады.