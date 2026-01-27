Ток им и надо

Пермская компания «Руссо-Балтъ», принадлежащая владельцу предприятия по изготовлению вендинговых аппаратов, объявила о начале производства электромобилей. В обществе говорят, что машина является оригинальной разработкой, несмотря на схожесть с иностранными аналогами. Сейчас идет сертификация первой модели — автофургона. Компания принимает предзаказы и собирается начать отгрузку уже в начале следующего года. Эксперты отмечают, что успех проекта будет зависеть от стартовой цены, мощностей производства, удобства в обслуживании. Пока он выглядит как хобби владельцев компании.



Пермское ООО «Руссо-Балтъ» объявило о начале производства электромобилей. Компания представила электрофургон, который внешне похож на Tesla Cybertruck. По заявлению изготовителя, кузов выполнен из нержавеющей стали, мощность модели 200 л. с. Емкость батареи — 115 кВт·ч, запас хода на одном полном заряде — 400 км. Сейчас компания принимает предзаказы и готова будет начать отгрузку уже в начале 2027 года. Стоимость машины 6,5 млн руб.

ООО «Руссо-Балтъ» зарегистрировано в Перми 29 октября 2024 года как компания по производству автотранспортных средств. Уставный капитал составляет 1 млн руб. Владельцами долей являются Вячеслав Вяткин, которому принадлежит 80% компании, по 10% принадлежит Наталье Вяткиной и Денису Осетрову.

Вячеслав Вяткин также является владельцем ООО «Живая вода», которое производит водоматы и системы очистки воды. 90% ООО контролирует Наталья Вяткина, 10% — Денис Осетров. Выручка компании в 2024 году — 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 65 млн руб.

В ноябре прошлого года сообщалось, что компания «Живая вода» на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным презентовала проект расширения производства, в том числе производства автомобилей. Общество представило проект первого в России электромобиля для грузовых перевозок, а также легкового для повседневного использования. Первую опытную модель компания планировала выпустить в декабре 2025 года.

Основатель ООО «Руссо-Балтъ» Вячеслав Вяткин заявил, что проект представленного электрофургона полностью разработан усилиями компании. В частности, кузов, батарея и электродвигатель являются полностью оригинальной разработкой, несмотря на схожесть кузова с иностранными аналогами. «Такой форм-фактор и дизайн кузова отражает общий тренд в мировом автомобилестроении на универсальность, простоту и инновационность»,— считает предприниматель. По его словам, сейчас идет сертификация автомобиля. Вячеслав Вяткин уточнил, что некоторые компоненты, в частности аккумуляторные элементы, из которых состоит тяговая батарея, планируется закупать в Китае.

Как говорит совладелец «Руссо-Балтъ», у них уже есть первые заказы на покупку автофургона.

Объем инвестиций и планируемые объемы производства господин Вяткин не раскрыл, сославшись на коммерческую тайну. Он подчеркнул, что проект реализуется полностью на личные инвестиции, без использования каких либо кредитных средств, а также без привлечения госдотаций из бюджета.

Собственник консалтингового агентства Detkin & Co, независимый автомобильный консультант Алексей Деткин считает, что успех заявленного проекта будет зависеть от нескольких факторов: стоимости модели, объемов производства, удобства в обслуживании и возможности приобрести машину по лизинговой схеме. Господин Деткин отметил, что пока, кроме рекламы проекта, непонятно, из каких комплектующих соберут представленную модель: будут это пермские разработки или иностранные запчасти. «Собирать машину полностью с нуля в Перми дорого. В городе нет такой производственной площадки и цеха. Конечно, собрать из привезенных комплектующих возможно — это крупноузловая сборка. Если это полностью частный проект, то пока он видится как хобби, нежели реальное производство. Почему я так думаю? Ни один производитель пока не покрывает машину сразу с завода виниловой пленкой»,— поясняет Алексей Деткин.

Руководитель пермского клуба «Электро Прикамье» Александр Шаврин считает, что представленная модель электрофургона может быть использована для работы городских служб доставок. По его словам, за рубежом подобные машины использует Amazon. В России же аналогов пока нет. Он отметил, что цена у модели конкурентная. «Нужно смотреть, нужно пробовать, почему бы и нет»,— полагает эксперт.

Ирина Суханова