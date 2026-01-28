Почетный динамовец включил динамо

В Замоскворецком суде столицы началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя председателя московского отделения спортивного общества «Динамо» Владимира Михалевского. Ему инкриминируется особо крупное мошенничество в отношении собственника Банка развития русской сети интернет (РСИ) Беллы Захарян, у которой фигурант, по версии следствия, похитил порядка 30 млн руб. Ранее подсудимый, удостоенный знака «Почетный динамовец» и почетной золотой медали «За выдающиеся спортивные достижения и особый вклад в динамовское движение», обвинялся в хищении у общества «Динамо» 21 млн руб. Однако в 2021 году суд прекратил уголовное преследование в связи с истечением сроков давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Замоскворецкий суд столицы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 66-летнего Владимира Михалевского. Бывший спортивный функционер обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Основанием для уголовного преследования господина Михалевского стало обращение в правоохранительные органы совладелицы Банка РСИ Беллы Захарян о хищении у нее около 85 млн руб.

В ходе расследования СКР установил, что эти деньги Владимир Михалевский, пользуясь «давними дружескими и доверительными отношениями с потерпевшей», получил от нее в виде займа 30 декабря 2015 года в здании Банка РСИ. Средства спортивному функционеру понадобились якобы на развитие собственного бизнеса, но, как впоследствии выяснила заявительница, на самом деле взятыми у нее деньгами господин Михалевский и его супруга Инесса Шахвердиева (скончалась 16 августа 2020 года), выступавшая поручителем по займу, рассчитались с другими кредиторами.

Долг Белле Захарян Владимир Михалевский должен был вернуть до 1 марта 2016 года, но так этого и не сделал. Попытки кредитора решить вопрос в досудебном порядке успехом не увенчались.

Впрочем, в деле говорится, что в феврале 2017 года господин Михалевский все же вернул Белле Захарян $500 тыс., которые пошли в счет погашения за пользование займом, а позже еще 24 млн руб. Правда, сам заемщик и его супруга утверждали, что это были взаиморасчеты по другим финансовым обязательствам между сторонами, которые «юридически никогда не оформлялись».

Из показаний Владимира Михалевского следует, что с Беллой Захарян, являвшейся дальней родственницей его скончавшейся супруги, он знаком с 1990 года. Они дружили семьями, между ними были дружеские отношения, и госпожа Захарян не раз без лишних формальностей предоставляла ему краткосрочные займы. Но вот деньги по договору от 30 декабря 2015 года, как утверждали Владимир Михалевский и его супруга, они якобы не получали и вообще в тот день в банке не были.

В окончательной редакции обвинительного заключения следствие, по данным “Ъ”, скорректировало сумму нанесенного обвиняемым ущерба, которая составила чуть более 30 млн руб.

Между тем в 2018 году в ходе разбирательств между Беллой Захарян и Владимиром Михалевским перед последним замаячила перспектива уголовного преследования за особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ), совершенную в то время, когда он являлся первым заместителем председателя московского отделения спортивного общества «Динамо».

По версии ГСУ СКР, в марте—мае 2010 года Владимир Михалевский организовал изготовление и подписал от имени «Динамо» четыре фиктивных договора о рекламе с фирмами-однодневками «Кассиопея», «Вега» и «Вензель». Никаких рекламных услуг спортивному обществу они не оказали, но на их счета поступили 21,4 млн руб., которыми, по версии следствия, распорядились сам фигурант и его неустановленные сообщники.

В итоге в августе 2018 года, не дожидаясь возбуждения уголовного дела, господин Михалевский вместе с женой уехал за границу. В октябре того же года он был заочно арестован Басманным судом и объявлен в международный розыск. Задержали фигуранта в декабре 2019 года в Испании, а еще через год по запросу Генпрокуратуры экстрадировали на родину.

Впрочем, судебный процесс завершился для Владимира Михалевского достаточно благополучно — 29 июня 2021 года Замоскворецкий суд прекратил его уголовное преследование за истечением сроков давности. После этого его бывший работодатель через суд взыскал нанесенный «Динамо» ущерб. Правда, возместил его подсудимый или нет, неизвестно.

В порядке гражданского судопроизводства попыталась вернуть свои деньги и Белла Захарян. В ноябре 2019 года Люблинский суд Москвы удовлетворил ее иск о взыскании более $1 млн с Владимира Михалевского по договору займа от 30 декабря 2015 года, но впоследствии вышестоящие инстанции это решение отменили, направив дело на новое рассмотрение. Тяжба в рамках гражданского судопроизводства между сторонами продолжается до сих пор.

В ходе расследования уголовного дела в отношении Владимира Михалевского было установлено, что для того, чтобы избежать расплаты по кредиту, он совершил еще и фальсификацию доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ).

Но в этой части его уголовное преследование было прекращено в связи с истечением сроков давности.

«Я считаю, что следствием собраны как свидетельские, так и документальные доказательства виновности Владимира Михалевского. В частности, экспертиза подтвердила, что подписи на договорах займа принадлежат ему и его супруге»,— заявил “Ъ” адвокат Алексей Коврижкин, представляющий интересы потерпевшей Беллы Захарян.

В свою очередь адвокат обвиняемого Михалевского Алексей Ралдугин заявил “Ъ”, что подписи его доверителя на ряде документов, в том числе и приходно-кассовом ордере об оплате услуг банка по пересчету якобы полученных от потерпевшей наличных денег, содержат признаки подделки. «И вообще, о каком умысле на хищение можно говорить, если, по словам самой Беллы Захарян, еще до начала первых судебных разбирательств Владимир Михалевский вернул ей две трети суммы займа. Фактически же она требует вернуть долг, которого, по утверждению моего подзащитного, не существовало. По моему мнению, целью ее обращения в правоохранительные органы являлось желание создать преюдицию для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам вступивших в законную силу решений судов не в пользу Беллы Захарян»,— заявил “Ъ” адвокат Ралдугин.

Отметим, что по вменяемому в вину Владимиру Михалевскому мошенничеству месяц назад вышел срок давности. Однако, в отличие от истории пятилетней давности, на этот раз бывший спортивный функционер категорически отказался от прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям и намерен добиваться оправдательного приговора.

Олег Рубникович