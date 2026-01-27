Крайнее возмещение

Компания «АльфаСтрахование» обратилась с иском к оператору пермского аэропорта. Истец требует взыскать 6,19 млн руб. По данным «Ъ-Прикамье», эти средства были выплачены страховщиком «Аэрофлоту» после столкновения его воздушного судна с птицами в 2024 году. Тогда у Аirbus 320 был поврежден двигатель. По словам источников, заявитель считает, что событие случилось в зоне орнитологической ответственности АО «Международный аэропорт Пермь», поэтому оно должно компенсировать расходы. Собеседники, знакомые с позицией аэропорта, это отрицают.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Иск компании «Альфа­Страхование» к АО «Международный аэропорт Пермь» был принят к производству Арбитражным судом Пермского края 21 января. Как следует из документов суда, сумма исковых требований в порядке субординации составляет более 6,19 млн руб. По информации «Ъ-Прикамье», истец взыскивает с пермской компании сумму страхового возмещения, которое было выплачено ПАО «Аэрофлот» после авиационного события. 26 апреля 2024 года воздушное судно Аirbus 320 выполняло рейс из Перми в столичное Шереметьево. Во время взлета экипаж доложил о наличии птиц на взлетно-посадочной полосе и возможном столкновении с ними. Сигналов «Бедствие», «Срочность», «Опасность» пилоты не объявляли и решили продолжить рейс в точку назначения. Посадка была выполнена в штатном режиме.

В то же время в ходе пост­полетного осмотра техники были обнаружены следы столкновения с птицами. Их нашли на элементах конструкции левого двигателя Airbus. Кроме того, на воздухозаборнике мотора была вмятина. По данным «Ъ-Прикамье», истец считает, что контакт с птицами произошел в зоне орнитологической ответственности пермского аэропорта, поэтому он должен компенсировать расходы.

В пресс-службе международного аэропорта Пермь на запрос «Ъ-Прикамье» относительно деталей иска не ответили. Источник, знакомый с позицией ответчика, утверждает, что столкновение с птицами зафиксировано примерно в 13 км от контрольной точки аэродрома, а не над ВПП. По их данным, якобы после осмотра взлетно-посадочной полосы аэродрома Большое Савино фрагментов птиц обнаружено не было. «Это за пределами орнитологической ответственности аэропорта»,— говорит собеседник «Ъ-Прикамье».

Один из действующих пилотов утверждает, что оператор воздушной гавани действительно обязан обеспечивать орнитологическую бе­зопасность в районе аэродрома, а также предпринимать все возможные меры для предотвращения столкновений. При этом, согласно документам ИКАО, при взлете столкновениями с птицами «вблизи аэропорта» считаются авиационные события, которые произошли на высоте от 201 фута (61,2 м) до 1 тыс. футов (304,8 м.). Согласно российским нормативным документам, операторы должны минимизировать вероятность столкновения судов с птицами на высоте до 60 м при заходе на посадку и до 150 на взлете, а также при выполнении руления, этапов разбега при взлете и пробега после посадки.

«Как правило, повышенная опасность столкновения с птицами возникает, если вблизи аэродрома размещены свалки или прочие объекты, где они могут кормиться,— рассказывает собеседник.— Формально у операторов аэропортов есть возможность добиваться ликвидации таких свалок, но реально их возможности ограничены. За каждой стихийной свалкой не проследишь, каждое болото не засыплешь».

Собеседник «Ъ-Прикамье» вспоминает, что несколько лет назад оператор одного из аэропортов пытался получить разрешение на отстрел птиц на своей территории. Но в итоге эта идея вызвала возмущение экологов, а к средствам отпугивания птицы привыкают. В то же время авиатор отмечает, что перевозчики платят аэропортам сбор за каждый взлет и посадку. Задача оператора воздушной гавани — обеспечить бе­зопасность этих процедур. По мнению собеседника, в данном случае суд, скорее всего, будет ориентироваться на выводы комиссии Рос­авиации, которая проводила расследование авиационного события.

Случаи обращений страховых компаний к аэропортам о взыскании денежных средств — не редкость. В прошлом году только АО «АльфаСтрахование» обратилось с исками к девяти российским аэропортам. Например, в пользу компании были взысканы убытки на 6,5 млн руб. в порядке суброгации с АО «Аэропорт Салехард». Согласно информации Росавиации, в 2025 году было зарегистрировано 1848 сообщений об угрозах столкновений воздушных судов с птицами. Из них 54 были классифицированы как авиационные инциденты.

По словам управляющего партнера юридической компании «Генезис» Артема Денисова, вероятнее всего, пермский аэропорт будет строить защиту на отсутствии виновных действий и концепции форс-мажора. Главным аргументом может стать то, что авиапредприятие предприняло все зависящие от него меры, пре­дусмотренные Федеральными авиационными правилами (ФАП). «У стороны защиты есть сильный козырь: экипаж видел птиц и доложил о них, но принял решение продолжить взлет. Аэропорт может настаивать, что это было решение командира воздушного судна, который оценил риски и счел их приемлемыми. Юристы аэропорта, возможно, будут доказывать, что поведение птиц хаотично и не поддается полному контролю, а стопроцентной гарантии от столкновения не существует даже при идеальной работе служб»,— говорит эксперт.

Анастасия Леонтьева