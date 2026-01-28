Чего хочет от интеллектуальной собственности Роспатент

Как сообщили “Ъ” участники обсуждения, предложения службы, прозвучавшие на стратегической сессии, можно сгруппировать по нескольким направлениям.

Первое — это создание на основе ИС экономического актива. В частности, для масштабирования механизма кредитования под залог интеллектуальных прав предлагается разработать инструмент, который позволит работать с дефолтными «интеллектуальными» активами — выкупать их у банков, коммерциализировать, реализовывать на маркетплейсах.

Второе предложение — ускорение трансфера передовых решений университетов и научных организаций в экономику, и первоочередная задача здесь — оценка интеллектуальных прав. Отсутствие открытых данных о стоимости объектов интеллектуальной собственности на российском рынке тормозит коммерциализацию отечественных решений. Для решения проблемы Роспатент работает над сервисом по расчету средней процентной ставки по доходам от лицензионных платежей на основе анализа реальных сделок.

Третья идея — создание инструментов для отслеживания глобальных трендов инновационного развития. Для этого Роспатент разрабатывает специальный сервис патентной аналитики, он позволит в режиме реального времени выявлять зарождающиеся тренды, анализировать динамику развития инновационных разработок и строить обоснованные прогнозы трансформации отраслей и рынков.

Еще одно направление — создание надежных инструментов защиты интеллектуальных прав. Роспатент попросил наделить себя полномочиями по оперативному реагированию на обращения правообладателей и пресечению оборота контрафакта.

Венера Петрова