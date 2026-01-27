В Москве вручили премию «Хранитель памяти»

27 января в театре «Студия театрального искусства» состоялось мемориальное мероприятие «Хранитель памяти», приуроченное к Международному дню памяти жертв холокоста. Этот день отмечается во всем мире в память о событиях 1945 года, когда Красная армия освободила Освенцим.

На вечере прошла церемония вручения премии Российского еврейского конгресса (РЕК) «Хранитель памяти». Она присуждается людям, которые внесли значительный вклад в сохранение памяти о холокосте. За восемь лет существования премии ее лауреатами в разные годы стали председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, президент фонда «Холокост» Алла Гербер, режиссер Сергей Урсуляк, освободитель Освенцима Иван Мартынушкин и другие выдающиеся личности.

В этом году награды получили специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский и глава Руднянского муниципального округа Смоленской области Юрий Ивашкин. Лауреатам вручили памятные знаки в виде янтарных свечей.

На мероприятии присутствовали президент РЕК Александр Генцис, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, посол Израиля в России Одет Йосеф, академик и президент АО «Медицина» Григорий Ройтберг, российский микробиолог академик Александр Гинцбург, писатель Евгений Бунимович, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, поэт Владимир Вишневский, телеведущий Владислав Флярковский, актер Михаил Полицеймако и раввин синагоги на Большой Бронной Ицхак Коган.

«Холокост не только историческое понятие, но и нравственный предел, который человечество не имеет права переступать снова,— сказал президент РЕК Александр Генцис.— Принципиально важно, что Неделя памяти адресована всем. И сегодняшний вечер не еврейское закрытое мероприятие, а это мероприятие еврейского народа для того, чтобы поделиться своей скорбью, печалью и верой в то, что вместе с другими народами мы в будущем сможем такого не допускать».

«В этом году Неделя памяти жертв холокоста проходит с 14 по 28 января и открывает Год единства народов России, которым объявлен 2026 год,— сообщил “Ъ” официальный представитель РЕК Михаил Савин.— Ее важная задача — напоминание не только о жертвах холокоста, но и о подвигах людей всех национальностей и вероисповеданий: о солдатах Красной армии, освобождавших лагеря и гетто, и о праведниках народов мира, спасавших евреев, рискуя собственной жизнью и жизнью своих семей».

Павел Коробов