В Свердловской области водитель «Лады» насмерть сбил 76-летнего пенсионера

В Свердловской области на 9-м километре автодороги «Окунево-Рефтинский» в районе поселка Рефтинский 60-летний водитель автомобиля «Лада Калина» совершил наезд на 76-летнего пешехода. Мужчина скончался на месте происшествия до прибытия медиков, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Установлено, что водитель, имеющий 14-летний стаж вождения, ранее 27 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. В момент аварии он был трезв. Водитель заявил, что заметил пешехода, идущего по обочине, и сбросил скорость, но в момент приближения тот неожиданно вышел на проезжую часть, что привело к столкновению.

Одновременно с этим сотрудники Госавтоинспекции обследовали состояние улично- дорожной сети. «Были документально зафиксированы недостатки в содержании проезжей части — зимняя скользкость и снежный накат»,— добавили в ГИБДД. В отношении дорожной организации было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.34 КоАП РФ.

По факту ДТП проводится расследование.

Полина Бабинцева