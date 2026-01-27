Инвесторы вышли на «Старт»

Отбывающий десятилетний срок заключения бывший глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин продал имущественный комплекс бывшего завода «Старт» на улице Белинского. Желающих приобрести площади в центре города было несколько. Площадка «Старта», за которую в 2003 году на бизнесмена Олега Сорокина было совершено покушение, досталась группе инвесторов во главе с его бывшим партнером Олегом Головко. Сумма сделки могла превысить миллиард рублей. На месте «Старта» по проекту КРТ планируется построить новый квартал, концепцию которого дорабатывают в областном правительстве.

На месте бывшего завода появится жилая и коммерческая недвижимость

Как рассказали «Ъ-Приволжье» два источника на рынке недвижимости, осужденный на десять лет бывший глава МСУ Нижнего Новгорода Олег Сорокин продал имущественный комплекс на улице Белинского, 61 — здания, сети и сооружения бывшего оборонного завода «Старт» — за сумму, которая могла превысить 1 млрд руб .

На этих площадях давно сидят коммерческие арендаторы: банк, предприятия общепита, магазины «Спортмастер», «М.Видео» и другие. По словам собеседников, площадку «Старта» якобы хотел приобрести владелец Мытного рынка Петр Голованов. Однако отбывающий наказание в омской колонии строгого режима Олег Сорокин с внешним миром общается через адвокатов и при посредничестве юристов предпочел продать свое имущество бывшему партнеру по группе «Столица Нижний» Олегу Головко.

Господин Головко сообщил, что информация не совсем точная: имущественный комплекс «Старта» прибрела «группа нижегородских инвесторов», в том числе и он. От дальнейших комментариев по этой сделке предприниматель отказался.

В советское время «Старт» делал капсюльные втулки для снарядов, с распадом СССР перешел на гражданскую продукцию, а в конце 90-х годов был выкуплен Олегом Сорокиным и нижегородским банкиром Михаилом Гуревичем. На месте заводской столовой был построен первый в Нижнем Новгороде торговый центр «Этажи». В начале 2000-х годов банкир втайне от своего партнера продал свою половину площадки «Старта» лицам, аффилированным с тогдашним зампредом заксобрания Михаилом Дикиным. Между ним и Олегом Сорокиным впоследствии возник конфликт по поводу управления бывшим заводом и получения прибыли от сдаваемых в аренду коммерческих площадей. В декабре 2003 года машину Олега Сорокина расстреляли из автомата на загородной трассе недалеко от поселка Приозерного. Предприниматель был ранен. А Михаил Дикин и его брат, подполковник милиции, которых суд признал организаторами покушения на жизнь главы «Столицы Нижний», отсидели за преступление длительные сроки.

Теперь главный личный актив Олега Сорокина, за который его в прошлом чуть не убили, достался его бывшему партнеру.

Официально Олег Головко расстался с Олегом Сорокиным и участвовавшей в девелоперском бизнесе его женой Эладой Нагорной еще в прошлом году после взысканий прокуратурой миллиардной прибыли с застройщика «Инградстрой». Из его учредителей госпожа Нагорная вышла, а в Семеновском райсуде стороны заключили мировое соглашение о том, что признают отсутствие между ними юридической и фактической аффилированности, «в связи с чем обязуются не делать заявлений об обратном». В октябре прошлого года общую компанию «Столица Нижний» учредители решили ликвидировать. Перешедшие к Олегу Головко проекты строящихся жилых комплексов сменили названия, а компания-застройщик взяла бренд «Новый Нижний».

Не исключено, что деньги от продажи недвижимости «Старта» понадобились заключенному Олегу Сорокину, чтобы расплатиться по последним требованиям прокуратуры, предположили информированные собеседники «Ъ-Приволжье».

В декабре 2025 года прокурор Семеновского района солидарно взыскал с осужденного и Элады Нагорной в доход госбюджета 1,4 млрд руб. — полученные бывшей супругой дивиденды от девелоперского бизнеса суд признал коррупционной прибылью. Ответчики признали этот иск, согласившись с требованиями прокурора, и теперь должны перечислить эту сумму управлению Федерального казначейства по городу Москве.

Что касается «группы нижегородских инвесторов», их интерес к площадке бывшего завода очевиден — в границах улиц Белинского, Ижорской и Невзоровых планируется КРТ нежилой застройки на территории 2,17 га. В ходе реновации территории, на которой расположен имущественный комплекс «Старта», планируется построить почти 60 тыс. кв. м новой жилой и коммерческой недвижимости. При этом на первой линии улицы Белинского в минграде обещают сохранить объект культурного наследия — здание казенного винного склада.

Реализацию проекта КРТ рядом с театром оперы и балета нижегородские власти планировали начать в конце 2026 года.

Как рассказал «Ъ-Приволжье» заместитель министра градостроительной деятельности Михаил Генин, сейчас концепция КРТ проходит обсуждение в органах власти, ее согласуют с архитекторами и затем вынесут для утверждения на региональный штаб по градостроительному развитию. Он не исключил, что начало проекта КРТ может сместиться на 2027 год.

Правообладателям объектов недвижимости в этом квартале власти предложат поучаствовать в комплексном развитии территории, с ними также будет обсуждаться внешний облик новой застройки, отметил замминистра.

Роман Кряжев