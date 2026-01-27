Инвесторы вышли на «Старт»
Заключенный Олег Сорокин продал площадку бывшего оборонного завода
Отбывающий десятилетний срок заключения бывший глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин продал имущественный комплекс бывшего завода «Старт» на улице Белинского. Желающих приобрести площади в центре города было несколько. Площадка «Старта», за которую в 2003 году на бизнесмена Олега Сорокина было совершено покушение, досталась группе инвесторов во главе с его бывшим партнером Олегом Головко. Сумма сделки могла превысить миллиард рублей. На месте «Старта» по проекту КРТ планируется построить новый квартал, концепцию которого дорабатывают в областном правительстве.
Как рассказали «Ъ-Приволжье» два источника на рынке недвижимости, осужденный на десять лет бывший глава МСУ Нижнего Новгорода Олег Сорокин продал имущественный комплекс на улице Белинского, 61 — здания, сети и сооружения бывшего оборонного завода «Старт» — за сумму, которая могла превысить 1 млрд руб .
На этих площадях давно сидят коммерческие арендаторы: банк, предприятия общепита, магазины «Спортмастер», «М.Видео» и другие. По словам собеседников, площадку «Старта» якобы хотел приобрести владелец Мытного рынка Петр Голованов. Однако отбывающий наказание в омской колонии строгого режима Олег Сорокин с внешним миром общается через адвокатов и при посредничестве юристов предпочел продать свое имущество бывшему партнеру по группе «Столица Нижний» Олегу Головко.
Господин Головко сообщил, что информация не совсем точная: имущественный комплекс «Старта» прибрела «группа нижегородских инвесторов», в том числе и он. От дальнейших комментариев по этой сделке предприниматель отказался.
В советское время «Старт» делал капсюльные втулки для снарядов, с распадом СССР перешел на гражданскую продукцию, а в конце 90-х годов был выкуплен Олегом Сорокиным и нижегородским банкиром Михаилом Гуревичем. На месте заводской столовой был построен первый в Нижнем Новгороде торговый центр «Этажи». В начале 2000-х годов банкир втайне от своего партнера продал свою половину площадки «Старта» лицам, аффилированным с тогдашним зампредом заксобрания Михаилом Дикиным. Между ним и Олегом Сорокиным впоследствии возник конфликт по поводу управления бывшим заводом и получения прибыли от сдаваемых в аренду коммерческих площадей. В декабре 2003 года машину Олега Сорокина расстреляли из автомата на загородной трассе недалеко от поселка Приозерного. Предприниматель был ранен. А Михаил Дикин и его брат, подполковник милиции, которых суд признал организаторами покушения на жизнь главы «Столицы Нижний», отсидели за преступление длительные сроки.
Теперь главный личный актив Олега Сорокина, за который его в прошлом чуть не убили, достался его бывшему партнеру.
Официально Олег Головко расстался с Олегом Сорокиным и участвовавшей в девелоперском бизнесе его женой Эладой Нагорной еще в прошлом году после взысканий прокуратурой миллиардной прибыли с застройщика «Инградстрой». Из его учредителей госпожа Нагорная вышла, а в Семеновском райсуде стороны заключили мировое соглашение о том, что признают отсутствие между ними юридической и фактической аффилированности, «в связи с чем обязуются не делать заявлений об обратном». В октябре прошлого года общую компанию «Столица Нижний» учредители решили ликвидировать. Перешедшие к Олегу Головко проекты строящихся жилых комплексов сменили названия, а компания-застройщик взяла бренд «Новый Нижний».
Не исключено, что деньги от продажи недвижимости «Старта» понадобились заключенному Олегу Сорокину, чтобы расплатиться по последним требованиям прокуратуры, предположили информированные собеседники «Ъ-Приволжье».
В декабре 2025 года прокурор Семеновского района солидарно взыскал с осужденного и Элады Нагорной в доход госбюджета 1,4 млрд руб. — полученные бывшей супругой дивиденды от девелоперского бизнеса суд признал коррупционной прибылью. Ответчики признали этот иск, согласившись с требованиями прокурора, и теперь должны перечислить эту сумму управлению Федерального казначейства по городу Москве.
Что касается «группы нижегородских инвесторов», их интерес к площадке бывшего завода очевиден — в границах улиц Белинского, Ижорской и Невзоровых планируется КРТ нежилой застройки на территории 2,17 га. В ходе реновации территории, на которой расположен имущественный комплекс «Старта», планируется построить почти 60 тыс. кв. м новой жилой и коммерческой недвижимости. При этом на первой линии улицы Белинского в минграде обещают сохранить объект культурного наследия — здание казенного винного склада.
Реализацию проекта КРТ рядом с театром оперы и балета нижегородские власти планировали начать в конце 2026 года.
Как рассказал «Ъ-Приволжье» заместитель министра градостроительной деятельности Михаил Генин, сейчас концепция КРТ проходит обсуждение в органах власти, ее согласуют с архитекторами и затем вынесут для утверждения на региональный штаб по градостроительному развитию. Он не исключил, что начало проекта КРТ может сместиться на 2027 год.
Правообладателям объектов недвижимости в этом квартале власти предложат поучаствовать в комплексном развитии территории, с ними также будет обсуждаться внешний облик новой застройки, отметил замминистра.