Выборгский судостроительный завод увеличит капитал

ПАО «Выборгский судостроительный завод» (ВСЗ, входит в ОСК) увеличит уставный капитал путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке. К размещению готовят 2 829 795 ценных бумаг номинальной стоимостью 0,5 рубля, следует из сообщения предприятия, опубликованном в Центре раскрытия корпоративной информации. Цена размещения и сроки, в которые оно пройдет, пока не определены, но, по мнению аналитиков, за акцию будут просить от 2 до 5 тыс. рублей, то есть при выкупе полного объема ВСЗ сможет привлечь от 5,7 до 14 млрд рублей. По информации «Ъ Северо-Запад», средства будут направлены на погашение долгов и займов предприятия.

В ОСК на момент публикации комментарии не предоставили.

По данным на январь 2026 года уставный капитал ВСЗ составляет 1,44 млн рублей и разделен на 2,83 млн обыкновенных и 51,8 тыс. привилегированных акций. Прежнюю допэмиссию в пользу ОСК верфь объявляла в 2022 году.

В 2024 году показатели чистых активов ВСЗ впервые за девять лет показали положительное значение. По данным финотчетности по РСБУ, в 2024 году завод получил 783,6 млн рублей чистой прибыли против 685,8 млн рублей чистого убытка годом ранее. Выручка предприятия год увеличилась на 34,7%, до 16,3 млрд рублей.

Из годового отчета ВСЗ следует, что этому способствовала политика финансового оздоровления завода со стороны ОСК (докапитализация), а также получение субсидий в размере 2,3 млрд рублей, которые были направлены на возмещение затрат на строительство рыбопромысловых судов (1,8 млрд рублей) и на погашение части долга и процентов по кредитам банку ВТБ (507,8 7 тыс. руб.). Там же указано, что предприятие в 2025–2027 годах ожидает укрепления своих позиций на рынке судов гражданского назначения тоннажем до 10 тыс. GT и планирует участвовать в конкурсах на строительство еще одного ледокола проекта 21900М2, серии многоцелевых спасательных судов и серии портовых ледоколов.

На данный момент верфь строит два ледокола проекта 23550 («Пурга» и «Дзержинский»), три рыболовных судна для компаний «Норд Пилигрим», УК «ФОР» и Северо-Западного рыбопромышленного консорциума, гражданский ледокол проекта 21800М2 для Росморпорта, а также научно-исследовательские суда «Академик Лаверов» для Российской академии наук и «Вице-адмирал Буриличев» для Минобороны РФ.

Инвестаналитик Bonus Fabula Дмитрий Кумановский считает, что выйти из убытков в 2024 году верфи помог заказ от погранслужбы ФСБ на ледокол «Дзержинский» стоимостью около 25 млрд. рублей. Это позволило чистым активам предприятия с минус 5 млрд рублей вырасти до положительного значения. При этом высока вероятность, что достройка ледокола будет вестись на другом предприятии ОСК — «Адмиралтейских верфях», а учитывая длинный цикл в кораблестроении, убытки от прежних заказов ВСЗ покрывать уже будет нечем. Цена же размещения акций в рамках предстоящей допэмиссии может быть от 2000 до 5858 рублей за единицу, говорит эксперт.

Выбор механизма закрытой подписки видится стратегически обоснованным, отмечает руководитель отдела финансового и управленческого консалтинга ИПП Евгений Гуляев. Процедура закрытой подписки, как правило, менее затратна и более оперативна по сравнению с публичным размещением, что критически важно при необходимости быстрого привлечения средств под конкретные проекты.

Параллельно привлечение дополнительного акционерного капитала оптимизирует структуру баланса предприятия. Увеличение собственного капитала, при прочих равных условиях, снижает коэффициент задолженности, что положительно сказывается на кредитоспособности завода. Это, в свою очередь, может привести к снижению стоимости заимствований по будущим кредитам и повышению доверия со стороны банков-партнеров и контрагентов, обеспечивая более благоприятные условия для долгосрочного финансирования, добавляет аналитик.

