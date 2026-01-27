Госдума обязала банки и МФО отчитываться в ФССП о взыскании просроченных долгов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об обязанности банков и микрофинансовых организаций (МФО), которые самостоятельно взимают задолженность с граждан, отчитываться перед судебными приставами (ФССП). Документ опубликован на сайте законодательной базы.

ФССП России осуществляет контроль за профессиональными коллекторскими, микрофинансовыми и кредитными организациями в случае взыскания просроченной задолженности у физлиц. Однако по закону отчет о своей деятельности обязаны направлять в службу только профессиональные коллекторские организации. Согласно закону, МФО и банки также обязаны предоставлять в ФССП отчет о деятельности по возврату просроченной задолженности.

Отчет кредитных и микрофинансовых организаций будет предоставляться в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия или в письменной форме. Порядок, форма, сроки и периодичность представления такого отчета будут определяться ФССП по согласованию с ЦБ. Закон был принят в первом чтении в июне прошлого года.