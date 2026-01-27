В Москве вспомнили жертв холокоста

27 января — в Международный день памяти жертв холокоста — состоялась церемония в Еврейском музее и центре толерантности. Ее посетили общественные, государственные и религиозные деятели, а также главы дипломатических миссий иностранных государств. Они возложили цветы к памятнику героям сопротивления в нацистских лагерях и гетто, который находится на территории музея. Затем слово взял президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода: «История холокоста учит нас: путь от слова к насилию может быть короче, чем кажется. И именно поэтому равнодушие к ненависти опасно. Оно создает пространство, в котором зло чувствует себя допустимым». Господин Борода призвал человечество найти в себе силы не повторять этот путь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Главный раввин Федерации еврейских общин России Берл Лазар во время церемонии возложения цветов к Памятнику героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Церемония зажжения свечей Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Участники перед началом церемонии зажжения свечей Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Посол Израиля в России Одед Йосеф Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Слева направо: посол Великобритании Найджел Кейси, временный поверенный в делах США в России Дуглас Дайкхаус, посол Польши Кшиштоф Краевский, полномочный министр и постоянный заместитель посла Германии в России Анке Хольштайн, посол Израиля Одед Йосеф и главный раввин Федерации еврейских общин России Берл Лазар Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Следующая фотография 1 / 5 Главный раввин Федерации еврейских общин России Берл Лазар во время церемонии возложения цветов к Памятнику героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Церемония зажжения свечей Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Участники перед началом церемонии зажжения свечей Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Посол Израиля в России Одед Йосеф Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Слева направо: посол Великобритании Найджел Кейси, временный поверенный в делах США в России Дуглас Дайкхаус, посол Польши Кшиштоф Краевский, полномочный министр и постоянный заместитель посла Германии в России Анке Хольштайн, посол Израиля Одед Йосеф и главный раввин Федерации еврейских общин России Берл Лазар Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы помянуть жертв Холокоста, чтобы вспомнить о 6 млн погибших, о самой страшной трагедии нашего народа, одной из самых страшных во всемирной истории,— сказал главный раввин России Берл Лазар.— Холокост — это не война, не битва солдата с солдатом, это геноцид. Это злонамеренное истребление незащищенного гражданского населения только потому, что они родились как представители определенного народа».

В ходе церемонии было зачитано послание президента России Владимира Путина. «Это скорбная дата, напоминание о горе и невыносимых страданиях миллионов евреев, цыган, русских, представителей других национальностей, уничтоженных нацистами и их пособниками. Мы никогда не забудем об этих чудовищных преступлениях, конец которым положила советская Красная армия»,— написал глава государства.

В конце памятного мероприятия Берл Лазар прочитал поминальную молитву, а затем посол Израиля Одед Йосеф, полномочный министр и постоянный заместитель посла Германии Анке Хольштайн, посол Польши Кшиштоф Краевский, посол Великобритании Найджел Кейси и временный поверенный в делах США в РФ Дуглас Дайкхаус зажгли свечи в память о 6 млн погибших евреев.

Павел Коробов