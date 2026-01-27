А ну-ка, Вася, законник из Москвы

Таганский райсуд Москвы заново приступил к рассмотрению уголовного дела вора в законе Игоря Кокунова (Вася Бандит), обвиняемого в вымогательстве €5 млн у владельца и генерального директора ПАО «Первый московский часовой завод» (ПМЧЗ) Сергея Ксенофонтова. Свою вину фигурант, осужденный на восемь лет по воровской статье в прошлом году, по очередному делу не признал. Ранее судья вынесла решение об аресте лишь формально находившегося на свободе обвиняемого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вор в законе Игорь Кокунов (Вася Бандит)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Вор в законе Игорь Кокунов (Вася Бандит)

На процесс 61-летнего подсудимого доставили из СИЗО «Матросская тишина». Возобновив 21 января приостановленное в марте 2022 года в связи с розыском фигуранта разбирательство, судья Светлана Спицына по ходатайству прокуратуры изменила ему меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.

При этом в последнее время Вася Бандит фактически находился не на воле, а под домашним арестом, однако по другому делу, рассмотрение которого 16 сентября 2025 года завершилось в Мособлсуде. Оно закончилось для Кокунова восьмилетним сроком в колонии особого режима за «занятие высшего положения в преступной иерархии» (ст. 210.1 УК РФ). Огласив свое решение, судья оставил переведенного незадолго до вынесения приговора подсудимого под домашним арестом.

Назначенная в ходе процесса судебно-медицинская экспертиза и перепроверившее ее повторное исследование нашли у Васи Бандита, имеющего целый «букет» заболеваний, перенесшего ряд инфарктов и инсультов, заболевание, попадающее в перечень утвержденных правительством России.

Речь идет о диабете 2-го типа «с наличием диабетической препролиферативной ретинопатии» — это поражение кровеносных сосудов и других структур сетчатки глаза, которое привело к тому, что фигурант практически ослеп и не может самостоятельно передвигаться. Наличие его не позволяет содержать фигуранта под стражей.

Процесс по делу в Мособлсуде длился с 2021 года параллельно с разбирательством в Таганском суде столицы. Оба дела были приостановлены, когда Вася Бандит в феврале 2022 года скрылся, сбежав за рубеж. Он был выдан Албанией лишь в октябре 2024 года.

К этому времени Таганским судом 7 апреля 2022 года уже был осужден проходивший вместе с Игорем Кокуновым по делу о вымогательстве Дмитрий Гольдберг. Он получил семь лет колонии общего режима и уже освободился условно-досрочно.

В начале заседания в Таганском суде Москвы защищающая Васю Бандита адвокат, а также гражданская жена Мария Казанцева ходатайствовала о проведении подзащитному медосвидетельствования, напомнив, что они ранее уже проводились трижды: в 2017, 2021 и 2025 годах, всякий раз эксперты констатировали невозможность нахождения перенесшего шесть инсультов и страдающего полиневропатией обвиняемого под стражей. Представитель потерпевшего оставила вопрос на усмотрение суда, а прокурор выступил против. В итоге судья сочла ходатайство преждевременным, решив направить в «Матросскую тишину», где содержится подсудимый, запрос о состоянии здоровья Кокунова, после чего вернуться к его обсуждению.

После этого прокурор огласил фабулу обвинения. Из нее следовало, что Игорь Кокунов, неоднократно судимый за преступления против собственности, за что в криминальной среде он получил прозвище Вася Бандит, «не позднее 26 октября 2015 года» решил совершить очередное преступление. Его выбор пал на гендиректора ПАО «Первый московский часовой завод» Сергея Ксенофонтова. «Достоверно зная о его высоком уровне дохода и наличии дорогостоящего имущества, Кокунов разработал план, который предусматривал подыскание лица из окружения Ксенофонтова»,— заявил прокурор.

По его словам, выбор пал на ранее знакомого Васе Бандиту решальщика Дмитрия Гольдберга. Он приехал к господину Ксенофонтову 26 октября 2015 года в офис на Марксистской улице, в служебный кабинет, и потребовал у него выплатить €5 млн (по курсу 2015 года — 343 млн руб.) в качестве отступных за прекращение «общего криминального покровительства» предприятия.

Гольдберг познакомился с Кокуновым еще в 2005 году. По просьбе директора ПМЧЗ он свел его с Васей Бандитом, который помог тогда погасить конфликт с деловыми партнерами.

В итоге Кокунову стали выплачивать абонентскую плату за крышевание бизнеса в размере €10–25 тыc. В 2008 году уголовник снова оказался за решеткой, а потом и получил срок за рэкет и освободился только в 2015 году.

По словам прокурора, «действуя группой лиц по предварительному сговору и по указанию Кокунова», Гольдберг заявил Ксенофонтову, что если он не выплатит €5 млн отступных, то его и его сыновей просто-напросто убьют. Тот согласился, «опасаясь за себя и членов своей семьи», но 4 мая 2016 года обратился с заявлением в правоохранительные органы. После этого Гольдберг и Кокунов были задержаны. Обоим предъявили обвинение в вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ — от 7 до 12 лет заключения).

Когда прозвучало обвинительное заключение, подсудимый заявил, что оно ему понятно, однако вину он не признает. После чего был исследован ряд письменных материалов дела. Однако когда прокурор попросил огласить показания потерпевшего на следствии, суд ему в этом отказал.

Этому воспротивилась адвокат подсудимого, сказав, что если уж и зачитывать показания Ксенофонтова, то все, включая те, которые он давал на процессе по делу Гольдберга. Она добавила, что у потерпевшего даже не было очной ставки с ее подзащитным.

Позже она заявила “Ъ”, что в деле в качестве вымогаемой суммы фигурирует как $3 млн, так и €5 млн.

Процесс продолжится 6 февраля, когда суд планирует начать допрос свидетелей, среди которых вышедший на свободу Дмитрий Гольдберг и потерпевший Сергей Ксенофонтов. Последний, как пояснила его адвокат Наталия Цыганник, не смог приехать на первое заседание по существу дела «в том числе из-за болезни». Она воздержалась от комментариев “Ъ” без согласия доверителя.

В свою очередь адвокат подсудимого Мария Казанцева сообщила, что потерпевший не стал заявлять по делу гражданский иск. Она утверждает, что в ходе процесса над Гольдбергом бизнесмен Ксенофонтов заявил, что уверен: тот требовал у него деньги для себя, просто прикрываясь именем вора в законе.

Не исключено, что последний по состоянию здоровья в итоге будет освобожден от наказания, если суд все же сочтет его виновным и назначит срок. А пока Преображенский суд Москвы 2 февраля намерен рассмотреть вопрос об освобождении Васи Бандита от отбывания приговора Мособлсуда по болезни.

Мария Локотецкая