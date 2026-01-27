Росприроднадзор подтвердил факт замусоривания реки Утки и начал считать ущерб

Жалобы жителей на загрязнение реки Утки в Петербурге нашли официальное подтверждение. Северо-западное управление Росприроднадзора сообщило, что на берегу реки выявлено складирование отходов V (самого низкого) класса опасности.

В настоящее время специалисты ведомства проводят расчет экологического ущерба, нанесенного почвам в пределах водоохранной и прибрежной защитной полосы. После определения точной суммы счет за компенсацию вреда будет выставлен администрации Свердловского городского поселения Ленинградской области.

Проблема замусоривания реки Утки обострилась в конце 2025 года, когда местные жители начали массово жаловаться на уплотнительную застройку береговой линии и сброс строительного и бытового мусора в водоем. Обращения привлекли внимание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Андрей Маркелов