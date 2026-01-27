В Краснотурьинске открыли новый центр бокса

В Краснотурьинске (Свердловская область) открыли новый центр бокса, построенный по поручению президента Владимира Путина, сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Как сообщили в департменте информационной политики региона, новый центр включает зал бокса размером 4224 метра, тренировочные и тренажерные залы, раздевалки, душевые, кабинет врача и технические помещения. Объект оснащен современным спортивным инвентарем и рассчитан на одновременное занятие 30 человек на рингах и около 50 — в тренировочных залах. На строительство проекта из областного бюджета было выделено более 500 млн руб. Это третий спортивный объект, построенный в Свердловской области по соглашению с Федерацией бокса РФ.Такие центры уже работают в Каменске-Уральском и Талице.

На церемонии открытия присутствовал российский боксер Руслан Проводников. «Это мечта, наверное, каждого тренера, который тренирует в любой точке не только России, но и мира, наверное. Краснотурьинск и бокс в Краснотурьинске открывают новую страницу. Это еще больше чемпионов, еще больше здоровых сильных людей и молодежи»,— заявил боксер.

Сразу после открытия в центре стартовало первенство Свердловской области по боксу среди юниоров 17–18 лет. В соревнованиях приняли участие около 80 спортсменов из более чем 20 муниципалитетов региона.

По данным департамента информационной политики региона, в Свердловской области боксом занимаются более 12 тыс. человек, за прошлый год свердловские боксеры завоевали четыре медали на международных и 38 — на всероссийских соревнованиях.

Полина Бабинцева