Патриарх Кирилл заявил о важности создания православных детских садов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости внедрять программы дополнительного образования для знакомства детей с православной культурой. Также, по словам патриарха, следует задуматься о создании православных детских садов.

«(Нужно.— “Ъ”) активнее привлекать священнослужителей к воспитательному процессу для придания ему подлинной духовной глубины»,— сказал патриарх на торжественном пленарном заседании XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений в Кремлевском дворце (цитата по ТАСС). Он отметил, что по данному вопросу уже ведется активная работа.

По мнению патриарха, воспитание в детских садах является значимым для формирования будущего страны. Он отметил, что особенно важно помочь детям понять суть православного христианства и пробудить у них любовь к духовенству.