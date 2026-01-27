В Угличском округе в пожаре пострадала 76-летняя женщина

В Угличском округе в деревне Горки в результате пожара пострадала 76-летняя женщина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Частный дом загорелся 25 января в районе 23:36. На вызов приехали сотрудники МЧС, которым удалось полностью ликвидировать пожар к 4:35 26 января. Огонь уничтожил жилой дом на площади 49 кв. м и двор на площади 63 кв. м.

По предварительной информации дознавателей МЧС, возгорание произошло из-за нагрева сгораемых материалов и конструкций дома от отопительной печи. Проведение проверки продолжается.

Алла Чижова