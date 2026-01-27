В Астраханской ОЭЗ локализуют производство судовых комплектующих

АО «КИТ Судостроение Лотос» намерено построить в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Лотос» завод по производству судовых комплектующих. Инвестиции в проект оцениваются в 2,3 млрд руб., сообщила пресс-служба губернатора Астраханской области. Компания уже получила статус резидента этой территории опережающего развития.

АО «КИТ Судостроение Лотос» зарегистрировано в селе Волжское Нариманове в ноябре 2025 года. Компания специализируется на строительстве кораблей, судов и плавучих конструкций. Должность гендиректора занимает Василий Семенов. Он же является совладельцем двух компаний в Санкт-Петербурге - ООО «Балтпроект», которое специализируется на поставках энергетического оборудования, прежде всего для нужд судостроения и береговой инфраструктуры, и ООО «Балтик Арена» (каток на Васильевском острове).

По словам главы региона Игоря Бабушкин, новая производственная площадка будет выпускать высокотехнологичное оборудование для судостроения: главные и вспомогательные энергетические установки, насосные системы и погрузочно-разгрузочные комплексы. Основная цель проекта — обеспечение технологической независимости отечественных верфей, а также снижение логистических издержек за счет близости к предприятиям-заказчикам в рамках Каспийского кластера. В перспективе компания планирует расширить деятельность до строительства судов класса «река–море».

Сейчас в особой экономической зоне зарегистрировано 19 резидентов, общий объем заявленных инвестиций около 9 млрд руб. Выручка компаний превысила 21 млрд руб. В бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды от резидентов ОЭЗ перечислено порядка 3,2 млрд руб.

