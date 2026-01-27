Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Бывший вице-губернатор Петербурга Звоник возглавил медцентр Елены Малышевой

Бывший вице-губернатор Петербурга по здравоохранению Константин Звоник занял пост гендиректора ООО «Медицинский центр Елены Малышевой» и АНО ДПО «Образовательный центр Елены Малышевой», сообщает 78.ru.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как уточнет издание, господин Звоник руководит коммерческими структурами с ноября 2025 года. Комментировать появившуюся информацию бывший вице-губернатор Петербурга, как и госпожа Малышева, не стали.

Параллельно экс-чиновник зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Москве, указав в видах деятельности разработку ПО, IT, финансовые, юридические, рекламные и образовательные услуги.

Андрей Маркелов

