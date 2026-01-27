Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Утечка газа на улице Ленина в Ижевске ликвидирована

Аварийно-восстановительные работы в зоне утечки газа на улице Ленина в Ижевске завершены. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Газоснабжение пяти домов восстановлено.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Напомним, в 14:45 в аварийно-диспетчерскую службу «Газпром газораспределение Ижевск» поступила заявка о запахе газа около многоквартирного дома. На место выехали специалисты компании. Они обнаружили утечку голубого топливо. Газоснабжение ряда строений было отключено.