Суд обязал установить охранную зону нацпарка «Башкирия»

Суд по иску региональной природоохранной межрайонной прокуратуры обязал ФГБУ «Национальный парк «Башкирия» и минприроды России установить охранные зоны Национального парка.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, проверка ведомства установила, что у нацпарка, расположенного на территориях Мелеузовского, Кугарчинского и Бурзянского районов, включая Нугушское водохранилище, на общей площади 92 тыс. га не установлена охранная зона. Это, по мнению ведомства, «влечет бесконтрольное осуществление хозяйственной деятельности на прилегающей местности, может привести к ухудшению состояния объекта, утрате уникального природного комплекса».

Олег Вахитов