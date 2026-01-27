Астраханская область вошла в топ регионов ЮФО по «зеленому» развитию туризма

Астраханская область заняла четвертое место в Южном федеральном округе по «зеленому» развитию туризма, согласно общероссийскому рейтингу. Регион также вошел в топ-20 субъектов РФ, расположившись на 19-й позиции в национальном рейтинге, сообщили в областном минэк.

Астраханская область также вошла в топ-20 субъектов РФ

Фото: Марина Окорокова

Фото: Марина Окорокова

Оценка проводилась по 15 показателям, сгруппированным в четыре основных блока: безопасность и управление рисками, качество окружающей среды, инфраструктура для здоровья и доступности, а также управление устойчивым развитием.

Рейтинг учитывает не только объем туристического потока, но и устойчивость и сбалансированность развития отрасли. Эти критерии позволяют оценить долгосрочную привлекательность региона для посетителей.

Нина Шевченко