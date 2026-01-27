В Anta Sports Products сложили Puma в портфель

Китайцы замахнулись на Puma. Группа Anta Sports Products приобретает 29% акций спортивного гиганта, пишет Bloomberg. Стоимость сделки, по информации агентства, составляет €1,5 млрд. Таким образом компания станет мажоритарным владельцем. Anta Sports Products приобретает долю у инвестхолдинга Artemis, который принадлежит французской семье Пино. Цена — €35 за акцию, что на 62% выше стоимости бумаг на момент закрытия торгов 26 января. На этом фоне котировки Puma резко пошли вверх, прибавив больше 20%, а бумаги Anta в Гонконге достигли максимума с ноября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thomas Peter / Reuters Фото: Thomas Peter / Reuters

Какие перспективы у новых владельцев? Директор модного дома Raschini Сергей Викулин уверен, что Puma может потеснить на рынке других лидеров: «О том, что китайские производители спортивной одежды грезили идеей покупки большого европейского бренда последние 10 лет, все прекрасно знали. Они еще в 2012 году планировали под свое производство сформировать определенный, более прогнозируемый и стабильный объем потребления за счет того, чтобы выйти на европейский, американский и другие рынки путем покупки больших брендов. Это нужно было для того, чтобы обеспечить себе некую несокрушимость, по крайней мере, в среднесрочной перспективе.

По-моему, первый заход у китайцев на Puma случился еще в 2018-2019 годах. Теперь же китайцы будут иметь практически вертикально интегрированную структуру, что позволит им создать очень мощную конкуренцию, по крайней мере, по отношению к трем основным конкурентам: Nike, Adidas и Reebok. Последний бренд вообще очень сильно отстал за последние 10 лет. Но тем не менее конкуренция будет достаточно жесткой, потому что, конечно, китайцы станут делать всё это быстрее и дешевле. Puma, несмотря на то, что смотрится лучше конкурентов, тоже показывает падение, но потенциал для роста у нее большой.

Цена в €1,5 млрд достаточно завышена. Но в первую очередь китайцы покупают не столько саму компанию, сколько долю рынка, и это тоже ни для кого не секрет. Конкурентам придется несладко».

Аналитики, опрошенные Bloomberg, считают, что соглашение может стать первым шагом к полному поглощению немецкой компании, хотя Anta публично отрицает такие намерения. Для китайского конгломерата это приобретение станет дополнением к уже имеющимся в портфеле международным активам, таким как Fila, Descent, Salomon и Jack Wolfskin. При этом радикальных шагов с его стороны ожидать не стоит, считает президент Русской ассоциации участников фэшн-индустрии Татьяна Белькевич: «Anta подчеркивает, что намерена поддерживать автономию управления Puma и сохранить ее бренд-идентичность в текущем виде, поэтому не стоит ожидать видных изменений. Однако новые владельцы помогут усилить присутствие марки в первую очередь на азиатских рынках. Речь о доступе к широкой дистрибуционной сети, глобальному знанию китайского потребителя. В свою очередь, всё это, конечно же, ускорит рост продаж в регионе. Кроме того, Puma может получить дополнительный капитал и ресурсы для ускорения инноваций, маркетинга и спортивных партнерств.

При этом абсолютно нет никаких гарантий, что бренд только из-за смены части акционеров станет заметно доступнее в России. Ситуация с поставками зарубежных брендов определяется не только собственностью, но и регулярными ограничениями, логистикой, санкциями, торговыми соглашениями и самой стратегией дистрибуции каждой конкретной компании. Основная цель Anta — реализация глобальной стратегии с расширением присутствия на ключевых рынках, включая Юго-Восточную Азию, Ближний Восток, Африку, Северную Америку. Puma был выведен из состава Kering еще в 2018 году, поскольку холдинг стремился стать чистым игроком в сегменте люксовой моды, постепенно сосредоточиваясь на таких брендах, как Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta и другие. И в целом интересы группы семьи Пино никогда не распространялись на спортивный сегмент, он захватывался только по касательной. В этом смысле ничего не изменится, при этом ресурсы и внимание менеджмента дополнительно освободятся для люксовых брендов и других стратегических направлений».

Сделку планируется завершить до конца 2026-го. По словам председателя совета директоров Anta Дин Шичжуна, актуальная стоимость акций Puma не полностью отражает потенциал бренда в долгосрочной перспективе.

Астон О'Салливан