Тюменский торговец украл 1,4 тонны огурцов и 400 кг бананов для своего киоска

В Тюмени 31-летний торговец украл 1,4 тонны огурцов и 400 кг бананов для продажи в своем киоске, сообщили на официальном сайте управления МВД России по Тюменской области. Сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей.

Установлено, что фигурант на протяжении недели совершил восемь хищений. Мужчина приходил в торговые точки на улицах Алебашевской и Мельникайте, брал гидравлическую тележку для перевозки поддонов и загружал туда коробки с фруктами и овощами. На кассах самообслуживания он рассчитывался лишь за малую часть товара. В случае, если сотрудник службы охраны пытался остановить мужчину, злумышленник показывал ему чек и утверждал, что оплатил весь товар. В ходе допроса выяснилось, что похищенное фигурант грузил в личный автомобиль и отвозил в свой киоск для последующей продажи.

В отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). «Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке»,— добавили в МВД.

Полина Бабинцева