Грешники против революционеров

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила номинантов на 79-ю премию в области кино. Лидирует «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, выдвинутая на награды в 14 категориях, и лишь на шаг (13 номинаций) отстают «Грешники» Райана Куглера. Комментирует Юлия Шагельман.

Кадр из фильма «Битва за битвой» режиссера Пола Томаса Андерсона

Фото: Ghoulardi Film Company, Warner Bros.

Американские киноакадемики, объявив на прошлой неделе номинантов на «Оскар», обозначили главную интригу наградного сезона: конкуренцию между «Грешниками» и «Битвой за битвой». Этот тренд продолжили их британские коллеги.

Если по ту сторону океана безусловным лидером стал хоррор Райана Куглера о расизме и «черной» музыке с рекордными за всю историю премии 16 номинациями, то BAFTA отдала предпочтение — совсем небольшое — политической комедии Пола Томаса Андерсона о революционерах на пенсии.

Обе картины претендуют на звание лучшего фильма 2025 года по версии BAFTA. Кроме них в главную номинацию вошли «Марти Великолепный» Джоша Сэфди, «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера и «Гамнет» Хлои Чжао, выдвинутый в 11 категориях. Таким образом, он стал самым номинируемым фильмом женщины-режиссера за все историю премии.

Для «Сентиментальной ценности» нашлось место и в номинации «Лучший фильм не на английском языке», полностью аналогичной оскаровской. Лента Йоакима Триера представляет Норвегию, а конкурировать с ней будут «Сират» Оливера Лаше (Испания), «Голос Хинд Раджаб» Каутер Бен Ханьи (Тунис), «Простая случайность» Джафара Панахи (Франция) и «Секретный агент» Клебера Мендонсы Филью (Бразилия).

Благодаря тому что в режиссерской номинации BAFTA, в отличие от «Оскара», шесть слотов (а не пять), в нее смог попасть Йоргос Лантимос («Бугония»). Его соперниками станут Куглер, Андерсон, Триер, Сэфди и Чжао.

Сильные позиции «Битвы за битвой» и «Грешников» подкрепляются номинациями за сценарий — оригинальный и адаптированный соответственно.

В первую категорию также вошли «Секретный агент», «Сентиментальная ценность», «Марти Великолепный» и «Я клянусь» Кирка Джонса. Во вторую — «Гамнет», «Бугония», «Седло» Гарри Лайтона и «Баллада об острове Уоллис» Джеймса Гриффитса.

В актерских номинациях британские и американские киноакадемики опять разошлись. Причиной тому те же шесть слотов в каждой из категорий и, конечно, островной патриотизм. Премии BAFTA могут получить Джесси Племонс («Бугония»), Роберт Арамайо, Питер Муллан (оба из «Я клянусь») и Пол Мескал («Гамнет»): первые двое в категории «Лучший актер», а вторые — «Лучший актер второго плана» соответственно.

Кроме того, британцы отметили дебютантку Чейз Инфинити («Битва за битвой»), номинировав ее как лучшую актрису, а также Одессу Эзайон («Марти Великолепный»), Кэри Маллиган («Баллада об острове Уоллис») и Эмили Уотсон («Гамнет»), которые сойдутся в борьбе за титул лучшей актрисы второго плана.

Остальные номинанты уже привычные: лучшим актером могут стать Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»), Майкл Б. Джордан («Грешники») и Итан Хоук («Голубая луна» Ричарда Линклейтера), лучшей актрисой — Джесси Бакли («Гамнет»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»), Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла» Мэри Бронштейн), Кейт Хадсон («Мелодия их мечты») и Эмма Стоун («Бугония»).

На награды за роли второго плана претендуют: за мужскую — Стеллан Скарсгорд («Сентиментальная ценность»), Джейкоб Элорди («Франкенштейн»), Шон Пенн и Бенисио дель Торо (оба — «Битва за битвой»), за женскую — Вунми Мосаку («Грешники»), Инга Ибсдоттер Лиллеос («Сентиментальная ценность») и Тияна Тейлор («Битва за битвой»).

В категории «Лучший британский фильм» выдвинуты десять картин: «Гамнет», «Я клянусь», «Баллада об острове Уоллис», «Седло» (также отмеченное в номинации «Лучший дебют британского режиссера, сценариста или продюсера»), «28 лет спустя» Дэнни Бойла, «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» Майкла Морриса, «Умри, моя любовь» Линн Рэмси, «"Я" значит Ястреб» Филиппы Лоуторп, «Мистер Бертон» Марка Эванса, «Стив» Тима Милантса.

Премии BAFTA по традиции считаются одним из главных предвестников «Оскара», хотя за последние десять лет их выбор лучшего фильма совпал лишь дважды: в 2021 году «Земля кочевников» Хлои Чжао и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана в 2024-м.

Пересечения в актерских номинациях и категории иностранных фильмов случаются гораздо чаще. Совпадет ли выбор киноакадемиков по ту и другую стороны Атлантики, станет ясно 22 февраля и 15 марта.