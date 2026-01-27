ФАС уличила саратовского эвакуаторщика в завышении цен на услуги

Саратовское управление ФАС России выявило нарушение со стороны местного оператора эвакуации. ООО «РегионСервис», которая занимается эвакуацией и хранением задержанных автомобилей, злоупотребила своим монопольным положением на рынке: компания завысила установленные тарифы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФАС заставила эвакуаторщика «РегионСервис» снизить цены до установленных тарифов

Фото: ИА «Общественное мнение» ФАС заставила эвакуаторщика «РегионСервис» снизить цены до установленных тарифов

Фото: ИА «Общественное мнение»

Как установило ведомство, вместо утвержденной платы за эвакуацию легкового автомобиля в 2,6 тыс. руб. эвакуаторщик взимал с автовладельцев 3,1 тыс. руб. Услуга хранения также обходилась гражданам дороже: 53 рубля в час вместо положенных 44 рублей.

В антимонопольной службе эти действия расценили как нарушение закона «О защите конкуренции», а именно — навязывание невыгодных условий неограниченному кругу потребителей. ФАС выдала компании предписание немедленно прекратить неправомерную практику и провести инструктаж для сотрудников штрафстоянки.

Как сообщили в ведомстве, «РегионСервис» уже отчитался о выполнении требований и привел цены в соответствие с установленными тарифами.

ООО «РегионСервис» зарегистрировано в Саратове в декабре 2016 года. Компания принадлежит Владимиру Михайлову, который также владеет ООО «Межрегиональный Третейский Арбитраж» (компания работает в той же сфере, что и «РегионСервис»). В 2024 году «РегионСервис» заработал 5,2 млн руб при обороте 32 млн руб. У организации имеется одно открытое исполнительное производство на 386,4 тыс. руб.

Нина Шевченко