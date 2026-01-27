Между прошлым и будущим

Зодиакальный символизм

Начиная с середины прошлого столетия французский бренд превращает созвездия в ювелирные украшения, сочетая сторителлинг и изысканное мастерство. В этом году зодиакальное семейство Van Cleef & Arpels пополнилось 12 браслетами на цепочке, каждый из которых украшен шармом-медальоном диаметром 16 мм. По сути это двусторонняя монета: на ее лице изображен один из 12 символов гороскопа, а на обороте — римские цифры, обозначающие период цикла. Медальоны изготовлены из желтого золота традиционным методом ручной штамповки, которая требует точных движений, а затем финальной обработки для достижения патинирования и бликов, придающих рельеф изображению. Незаметное кольцо позволяет шарму свободно перемещаться при движении руки, оставаясь при этом близко к застежке. В коллекцию также вошли кулоны-медальоны из белого золота. Любое зодиакальное украшение можно дополнительно персонализировать.

Переосмысливая архивы

Дом Bulgari запускает коллекцию Bulgari Eternal, что-то вроде энциклопедии своих вечных ювелирных ценностей. Первой главой станет линия Vimini, вдохновленная историческим браслетом 1942 года. Задуманное в эпоху Второй мировой войны и связанных с ней ограничений, вещь Bulgari воплощает итальянский рационализм, но вместе с тем и модульный дизайн, который станет одной из визитных карточек творческого почерка марки. Узор золотых звеньев напоминает плетение из ивовых прутьев (это ремесло было весьма распространено у древних римлян). Исторический браслет выступил прямым прообразом современного: ромбовидные элементы из чистого желтого золота идеально ложатся на кожу, соединённые невидимыми гибкими креплениями. В этой же технике исполнены колье, кольцо, гибкие серьги ромбовидной формы, непарный кафф.

Vimini включает несколько высокоювелирных вещей. В гибком широком чокере сияющие золотые звенья контрастируют с авангардным покрытием Diamond-Like Carbon (DLC), придающим элементам бархатисто-черный оттенок. Вещь уже выходила на красную дорожку церемонии Golden Globe в компании тайской певицы Лисы Манобан из поп-группы Blackpink.

От принцессы к потребителю

Наступивший год в датской компании оказался богатым на новостные поводы. В первых числах января был представлен проект, совместный с Disney (сотрудничество началось еще в 2015 году). Автором дизайна новых украшений и креативным директором рекламной кампании выступил стилист Гарри Ламберт. Лимитированную коллекцию посвятили сказочным принцессам: первым изделием стал шарм в виде туфельки из сказки о Золушке. Приобрести новые изделия можно будет не только на официальном сайте Pandora, но и в парках развлечений Disney. Коллекция лишний раз подтвердила приверженность компании принципам устойчивого развития. Украшения изготовлены из переработанных золота и серебра и украшены лабораторными бриллиантами, причем для роста, огранки и полировки драгоценного сырья используется на 100% возобновляемая энергия. Теперь, по версии ежегодного рейтинга Global 100, Pandora признана самым экологичным потребительским брендом в мире — об этом было объявлено на экономическом форуме в Давосе.

Нина Спиридонова