Бывшего сотрудника «Саратовгаза» осудили за получение взятки в 300 тыс. руб.

В Саратове осудили бывшего работника «Саратовгаза». Его обвинили в получении крупной суммы денег за помощь и общее покровительство коммерческой организации (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Информацию сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший сотрудник "Саратовгаза" осужден за взятку в 300 тыс. руб

Фото: ИА «Общественное мнение» Бывший сотрудник "Саратовгаза" осужден за взятку в 300 тыс. руб

Фото: ИА «Общественное мнение»

Суд установил, что с марта 2020 года по март 2025 года фигурант, занимавший должность в структурном подразделении АО «Саратовгаз», получал деньги от представителей коммерческой организации. Эти средства выплачивали подсудимому за ускорение оформления договоров на техническое и аварийно-спасательное обслуживание газопроводов и газового оборудования.

Общая сумма взятки, полученная за пять лет, превысила 300 тыс. руб. Суд назначил ему штраф 2,5 млн руб. и конфисковал в доход государства денежные средства, сопоставимые по размеру с суммой взятки.

Марина Окорокова