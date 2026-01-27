Рынок не вывозит

В 2025 году продажи новых грузовых автомобилей в Татарстане обвалились на 57% — с 6,85 тыс. единиц в 2024 году до 2,9 тыс. Резкое падение затронуло почти все ключевые марки: лидер рынка «КамАЗ» сократил продажи на 15,5%, китайские Sitrak и Shacman — на 77% и 76% соответственно, а FAW и Dongfeng — почти на 90%. В то же время российский «Урал» нарастил реализацию на 62%, а новая модель «КамАЗ-54902» показала рост более чем в 10 раз. Среди основных причин спада аналитики называют низкий спрос, высокую ключевую ставку, утилизационный сбор и сокращение грузовой базы. Ожидается, что в 2026 году рынок может начать умеренное восстановление, прежде всего за счет сегментов тяжелой и среднетоннажной техники.

В Татарстане в 2025 году продажи новых грузовых автомобилей упали на 57% по сравнению с прошлым годом, сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе «Автостата». Почти все ключевые марки рынка показали резко отрицательную динамику, а общие продажи упали с 6,85 тыс. единиц в 2024 году до 2,9 тысяч в 2025.

Лидер рейтинга «КамАЗ», несмотря на первое место по продажам, столкнулся со снижением на 15,5%. В 2024 году в республике продали 2049 таких машин, а в 2025 году — 1731. Второй по объемам бренд Sitrak обвалил продажи на 77%, третий Shacman — на 76%. Также резкое падение продемонстрировала марка Faw — на 89%, а Dongfeng — на 90%.

Среди немногих исключений — китайский бренд Sany, продажи которого сократились лишь на 11%, и российский «Урал», который, напротив, нарастил реализацию на 62%. Как сообщил «Ъ Волга-Урал» ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов, увеличение продаж грузовиков российского бренда связано со спецификой продукции компании, а именно с внедорожниками-вездеходами, которые востребованы в нишевых секторах даже в период общего снижения продаж.

Наиболее популярной моделью в регионе остаётся «КамАЗ-54901», но и её продажи упали на 27%. Устойчиво показал себя «КамАЗ-43118», сохранивший объёмы без изменений. Положительной динамикой выделяется новая модель «КамАЗ-54902», который показал рост на 1178% (с 9 до 115 единиц). Также «Урал-4320» увеличил продажи на 77%.

Снижение продаж грузовых автомобилей в республике соответствуют общероссийскому тренду спада рынка, что вызвано низким спросом, высокой ключевой ставкой, утильсбором, а также снижением потребительской активности.

«В первую очередь снизился спрос на грузовой автотранспорт. Также из-за запрета на ввоз и продажу в РФ некоторых марок китайских грузовых автомобилей сократился их импорт, что сказалось на продажах. Высокая ключевая ставка увеличила лизинговые платежи и утилизационный сбор, что привело к тому, что транспортные компании сократили обновление автопарков, а некоторые и вовсе его заморозили. Сократилась грузовая база из-за снижения потребительской активности и замедления в промышленности, что привело к падению рентабельности перевозок и в этих условиях часть перевозчиков отказалась от приобретения нового транспорта», – отметил Дмитрий Баранов.

По мнению эксперта, рынок грузовых автомобилей республики в наступившем году может показать умеренное восстановление после спада 2025 года, но без резкого скачка. Увеличение продаж ожидается в сегментах тяжелых и среднетоннажных грузовиков благодаря обновлению автопарков, консолидации бизнеса и государственной поддержке.

По всей России рынок грузовых автомобилей также пережил сжатие спроса в 2025 году. По данным «Автостата», рынок тяжелых грузовиков сократился на 54%. Несмотря на общий обвал, «КамАЗ» укрепил свои позиции: его продажи в сегменте крупнотоннажных грузовых автомобилей (HCV) снизились лишь на 16%, а доля выросла до 30,9%. Китайские конкуренты — Sitrak и Shacman — показали падение на 60% и 70% соответственно, хотя суммарно китайские производители сохранили более половины рынка тяжелой техники (52,2%). Импорт новых грузовых автомобилей в Россию также резко сократился — в 10 раз, до 7,9 тыс. единиц.

