«Соллерс» планирует вложить в развитие ульяновского автозавода более 12 млрд рублей

В ближайшие два года ПАО «Соллерс» планирует вложить в развитие Ульяновского автомобильного завода более 12 млрд руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских, подводя итоги своего визита на предприятие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Как отметил губернатор, на автозаводе за 2026-2027 годы планируется запустить производство компонентов систем безопасности, прессовую линию по штамповке кузовов, производство автомобильных сидений, производство нового внедорожника Sollers S9, окрасочный комплекс, участки сварки деталей для линейки пикапов и внедорожников Sollers.

Пресс-служба ООО «УАЗ», отмечая, что один из участков сварки деталей уже запущен, разместила видео нового робототехнического комплекса, отметив, что «в команде роботов на площадке УАЗа серьезное пополнение», «на заработавшем в тестовом режиме сварочном производстве пикапов и будущего внедорожника Sollers умные машины вовсю готовятся соединять сотни деталей — от крыльев с дверями до капотов и крыш — в цельное тело автомобиля». Так, при поддержке ФРП УАЗ идет «к полной локализации кузовов для всей линейки Sollers», отмечает пресс-служба.

Андрей Васильев, Ульяновск