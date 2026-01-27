В Ярославле кадастрового инженера обвиняют в мошенничестве

Прокуратура Ярославской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве с землей в отношении 44-летнего кадастрового инженера. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры. Как считает следствие, в 2019 году кадастровый инженер на основании сфальсифицированных правоустанавливающих документов оформил право собственности на земельный участок стоимостью свыше 6,6 млн руб. в Ярославле. Затем обвиняемый разделил участок на пять частей и продал их физлицам, которые не знали о преступной схеме.

Кадастровый инженер обвиняется в мошенничестве и легализации имущества, полученного в результате совершения преступления. Первый зампрокурора региона Алексей Путилов утвердил обвинительное заключение по делу, которое теперь будет рассматривать Кировский районный суд Ярославля.

Алла Чижова