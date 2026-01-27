Грипп в России идет на спад

На четвертой неделе 2026 года в России зарегистрировано около 11 тыс. случаев гриппа (доминирующим является штамм А(H3N2)), что соответствует показателям середины ноября 2025 года, сообщили 27 января в Роспотребнадзоре. В ведомстве говорят о «незначительном» снижении темпов заболеваемости гриппом по сравнению с предыдущей неделей: сезонный уровень заболеваемости все еще сохраняется. Точное число заболевших и болеющих ОРВИ Роспотребнадзор не приводит.

При суммарной заболеваемости острыми респираторными инфекциями в 20% (и более) образовательные учреждения могут приостанавливать учебный процесс, напоминают в надзорной службе. Для исключения распространения заболевания ведомство призывает граждан соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, по возможности избегать людных мест, использовать маски в зонах повышенного риска, оставаться дома и обращаться к врачу при появлении симптомов.

Минздрав ранее своим приказом утвердил обновленный стандарт для лечения гриппа. В список рекомендованных ведомством препаратов вошли в том числе «Занамивир», «Осельтамивир» и «Кагоцел».

Наталья Костарнова