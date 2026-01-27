Платные парковки за месяц работы принесли в областной бюджет 20 млн рублей
В Ярославской области за первый месяц работы платные парковки оплатили 141 тыс. раз, в областной бюджет поступило 20,1 млн руб. Об этом сообщили в правительстве области.
Фото: Правительство Ярославской области
Больше всего платными парковками пользовались в Ярославле: в областной столице парковку оплатили 116 тыс. раз. В Рыбинске — 9,1 тыс. раз, в Переславле-Залесском — 8,8 тыс. раз., в Угличе — 6,5 тыс. раз, в Ростове Великом — 968 раз.
Также в первый месяц работы стационарные и мобильные средства контроля выявили 10 тыс. нарушений оплаты парковки. Для физлиц размер штрафа составляет 2,5 тыс. руб., для должностных лиц — 5 тыс. руб., для юрлиц — 10 тыс. руб.
25 декабря платные парковки заработали в Ярославле, Рыбинске, Ростове, Переславле и Угличе. Тариф зависит от города, зоны и категории транспортного средства. Час парковки легкового автомобиля в административной зоне Ярославля — 150 руб., Рыбинска — 120 руб. Для зарегистрированных в регионе машин действует скидка 50% в первые четыре часа парковки.