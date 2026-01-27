Платные парковки за месяц работы принесли в областной бюджет 20 млн рублей

В Ярославской области за первый месяц работы платные парковки оплатили 141 тыс. раз, в областной бюджет поступило 20,1 млн руб. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Больше всего платными парковками пользовались в Ярославле: в областной столице парковку оплатили 116 тыс. раз. В Рыбинске — 9,1 тыс. раз, в Переславле-Залесском — 8,8 тыс. раз., в Угличе — 6,5 тыс. раз, в Ростове Великом — 968 раз.

Также в первый месяц работы стационарные и мобильные средства контроля выявили 10 тыс. нарушений оплаты парковки. Для физлиц размер штрафа составляет 2,5 тыс. руб., для должностных лиц — 5 тыс. руб., для юрлиц — 10 тыс. руб.