Футбольный клуб «Акрон» организует выставку матчевых постеров

В Самаре 31 января состоится открытие выставки, на которой будут представлены работы российских иллюстраторов, переосмысливших футбол в контексте собственного художественного стиля. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Акрон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Хуберт Голстейн, Коммерсантъ Фото: Хуберт Голстейн, Коммерсантъ

Выставка будет посвящена взаимодействию спорта и творчества. Посетители смогут узнать, как искусство формирует современные футбольные мифы.

Мероприятие организовано в пространстве «Цех» Центра труда и отдыха «Станкозавод» по адресу ул. Куйбышева, 128. Экспозиция будет выставлена до 26 апреля 2026 года.

Андрей Сазонов