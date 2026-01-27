Три поросенка по цене двух

Свинина резко подешевела из-за наплыва курицы из Китая. Только за последнюю неделю оптовые цены упали на 21%, сообщают «Известия» со ссылкой на исследовательскую компанию NTech. На ситуацию также повлияло и падение спроса в рознице: покупатели все чаще выбирают более дешевую курицу. В итоге оптовые цены на свинину опустились до уровня себестоимости. Подешевели и ключевые позиции — полутуши, окорок, лопатка. Также снижается цена на живых свиней. По данным Национального союза свиноводов, только за прошлый год в Россию ввезли около 110 тыс. тонн куриного мяса из Китая. При этом импортная птица заметно дешевле отечественной.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Курица и свинина конкурируют за кошелек покупателя как самые массовые виды мяса, говорит управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк: «Последние годы за нашу мясную корзину воюют мясо птицы и свинина. Эти два вида животного белка занимают порядка 38% в корзине наших домохозяйств, и есть определенный потенциал роста. Грубо говоря, пару килограмм на душу населения свинина может отвоевать у той же курицы. Я не думаю, что снижение оптовых цен произошло исключительно из-за ввоза мяса бройлеров из Китая, поскольку ранее были объемы из Бразилии.

Я бы в целом смотрел на ситуацию в отрасли, сейчас она подошла к той точке, когда внутренний спрос практически полностью удовлетворен, и наращивание объема продукции внутри страны будет замедляться. Это влияет, конечно же, на оптовые цены. В ближайшее время цены скорректируются, и в принципе этот процесс будет достаточно плавным. Но эта коррекция на кошельках потребителей так сильно не отразится. Особенно сейчас, когда надзорные органы внимательно следят за ценообразованием как у оптовиков, так и у ритейла. Поэтому, скорее всего, какого-то заметного всплеска розничных цен мы не увидим».

Между тем мясопереработчики все чаще используют курицу вместо говядины и свинины при производстве колбасы. Все из-за роста цен, рассказали «Известиям» представители отрасли. Подорожание началось с конца июля прошлого года. Впрочем, генеральный директор компании «Липецкое мясо» Сергей Оганов с этим не согласен. Он считает, что изменение цен на свинину носит сезонный характер:

«Из Китая везут в основном куриную грудку, она действительно дешевая — $1,50 за килограмм. При этом я думаю, что изменение цен на свинину скорее связано с внутренним рынком. Сейчас цена падает не только на свинину, но и на говядину, это сезонная ситуация, то есть ближе к лету цена опять пойдет вверх. Это связано с тем, что из-за жары и теплой погоды животные меньше едят, теряют вес, соответственно, создается некий дефицит на рынке.

Ближе к марту мы увидим достаточно приличный подъем цены, а осенью она опять начнет снижаться».

В 2025 году был зафиксирован пик потребления мяса в России. 83 кг в год на человека, по оценке Ассоциации компаний розничной торговли. При этом курятина и свинина показали падение спроса, зато рост продемонстрировала говядина — плюс 7% год к году.

Андрей Дубков